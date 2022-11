Lyonso Basket nourrit de fortes ambitions sportives et économiques

Lyonso Basket, club du Sud-ouest lyonnais qui évolue en Nationale masculine 1 aspire à franchir à cap. Sportivement et économiquement. Les explications de Sami Driss, le manager général au micro de 6 Minutes Chrono.

Un club méconnu par le grand public mais pas par les fans de basket. Lyonso Basket fédère cinq villes (Saint-Genis-Laval, Oullins, Sainte-Foy-lès-Lyon, Pierre-Bénite, Tassin-la-Demi-Lune) de l’Ouest lyonnais. "Il s’agit d’une Coopération territoriale de clubs (CTC) qui regroupe 1200 licenciés, une base très solide, explique Sami Driss, le manager général de LyonSo Basket. S’il y a un projet professionnel, il y a aussi un projet associatif. On est en train de travailler pour créer un centre de formation. "Pour mener à bien ses différents projets, Lyonso Basket peut compter sur 80 partenaires. "On a l’aide financière des collectivités mais 90 % de nos recettes ce sont des fonds privés, environ 880 000 euros," précise Sami Driss.

Soutenu par 80 partenaires privés

Sportivement, le club connaît un début de saison poussif. "On a une nouvelle équipe, on a eu pas mal de pépins physiques avec des joueurs blessés, des joueurs malades, justifie Sami Driss. Notre joueur américain a été hospitalisé dix jours et quand votre meilleur joueur n’est pas là, toutes les bases sont modifiées. Il a fallu trouver la bonne formule. Grâce à la trêve internationale, on a pu travailler dix jours au complet." Et d’insister : "Il n’y a pas d’inquiétude, car la saison est longue. On a encore le temps de se rattraper."

Justement, LyonSo qui ambitionne de "faire les play-offs" cette saison, souhaite-t-il évoluer à l’étage supérieur à moyen terme ? "Bien sûr, répond Sami Driss. On est un club jeune, c’est notre deuxième saison en nationale une, mais l’ambition, c’est d’aller en ProB, d’être dans la ligue nationale de basket. Si on veut faire entendre parler de nous, il faut se retrouver au plus haut échelon."