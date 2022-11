Ce samedi 26 novembre s’annonce gris dans la matinée et plus lumineux en journée.

Côté températures, selon Meteo-Lyon.net, il fera relativement doux : 6 degrés ce matin et 10 dans l’après-midi. En soirée, des nuages plus épais viendront contrarier le ciel et la température descendra à 3 degrés