Lyon – ZFE : la zone interdite à certains véhicules polluants adoptée

La métropole de Lyon vient de valider la création d'une zone de faibles émissions (ZFE) à partir de février 2019 à Lyon, Villeurbanne et Caluire-et-Cuire. À terme certains véhicules utilitaires polluants seront sanctionnés d'amendes allant de 68 à 135 euros.

Lors du conseil métropolitain qui a lieu ce lundi, le Grand Lyon a adopté la mise en place d'une zone de faibles émissions (ZFE). À partir de février 2019, les véhicules utilitaires légers et les poids lourds n'auront pas le droit de circuler et stationner dans un périmètre dédié qui comprend les villes de Lyon, Villerubanne et Caluire-et-Cuire. Avant la mise en place de mesure coercitive – amendes allant de 68 euros pour les véhicules utilitaires légers à 135 euros pour les poids lourds - la ZFE entrera dans une phase pédagogique jusqu'au 1er janvier 2020. Des panneaux seront mis en place pour sensibiliser les personnes concernées. À cette date, les véhicules utilitaires légers et poids lourds non classés ou disposant d'une vignette Crit'Air 4 ou 5 n'auront pas le droit de circuler dans la ZFE. Puis au 1er janvier 2021, les véhicules utilitaires légers et poids lourds Crit'Air 3 seront aussi interdits.