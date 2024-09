Lyon : Yann Cucherat démissionne de son poste de conseiller municipal 

Conseiller municipal au sein du groupe Tout Lyon, Yann Cucherat annonce sa démission d’élu local pour se consacrer à l’Agence nationale du sport.

Ancien capitaine de l'équipe de France de gymnastique, puis adjoint aux sports de Gérard Collomb, l'élu d'opposition lyonnais Yann Cucherat annonce sa démission de son poste de conseiller municipal. Le 1er octobre prochain, l'élu du groupe Tout Lyon succédera en effet à Claude Onesta au poste de Manager Général de la haute performance de l’Agence nationale du sport, rendant "incompatible" son maintien au poste de conseiller municipal.

Dans un communiqué, Yann Cucherat assure avoir "pris la difficile décision de démissionner de mon mandat d’élu local et de satisfaire pleinement aux exigences de cette nouvelle responsabilité au service des Fédérations Françaises Sportives et de la haute performance." Et d’ajouter : "Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui m’ont accordé leur confiance et accompagné toutes ces années durant. Ma reconnaissance envers Gérard Collomb et tous ceux qui ont su l’entourer est immense. Je ne doute pas que son modèle Lyonnais (…) restera une profonde source d’inspiration. Mes collègues élus sauront prolonger leur engagement en ce sens."

Lire aussi : Yann Cucherat proposé à la tête de la haute performance de l'Agence nationale du sport