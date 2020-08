Lyon : week-end difficile dans le sens des retours de vacances

Les prévisions de Bison futé classent ce week-end rouge dans le sens des retours en Auvergne-Rhône-Alpes.

Selon Bison futé le week-end s'annonce chargé sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes, notamment dans le sens des retours. Dès ce vendredi, la journée sera orange dans la région. Il est conseillé d'éviter l’autoroute A7 entre Marseille et Orange, de 12h à 19h et l’autoroute A9 entre Narbonne et Orange, de 15h à 20h. Par ailleurs, le retour en France par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera chargé, de 11h à 13h et de 21h à 23h (attente supérieure à 30min) et très chargé de 13h à 21h (attente supérieure à 1h).

Samedi, la journée sera classée orange dans le sens des départs et rouge dans celui des retours. Il sera conseillé d'éviter l’autoroute A7 entre Lyon et Marseille, de 9h à 19h pour ceux qui partent en vacances. Pour ceux qui reviennent vers Lyon, évitez l’autoroute A7 entre Orange et Lyon, de 11h à 18h et l’autoroute A9 entre Montpellier et Orange, de 12h à 18h.

Enfin dimanche, la circulation sera toujours compliquée sur les routes qui convergent vers Lyon depuis le sud de la France. Il sera conseillé d'éviter l’autoroute A7 entre Marseille et Orange, de 11h à 18h et l'A9 entre Narbonne et Orange, de 11h à 20h.