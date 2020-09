Lyon – Villeurbanne : ouverture jeudi de deux centres de dépistage Covid-19

Deux centres à destination des personnes prioritaires pour se faire dépister vont ouvrir jeudi à Lyon et Villeurbanne.

Comme nous l'écrivions cet après-midi, l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé une modification de sa stratégie d'accès aux tests des personnes prioritaires pour cibler et isoler rapidement les cas à risque d'infection au Covid-19. Deux centres destinés aux personnes prioritaires vont ouvrir ce jeudi à Lyon et Villeurbanne. Le premier sera installé au Palais des sports de Gerland du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h30. Le second dans la salle des Gratte-Ciel , du lundi au vendredi, de 7h30 à 11h.Ils viendront compléter les sites actuels de prélèvement, qui proposent déjà des plages spécifiques.

Ces deux nouveaux centres de prélèvements de Lyon et Villeurbanne sont uniquement dédiés aux personnes prioritaires :