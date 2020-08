Lyon : vigilance jaune canicule pour un bref épisode de chaleur

Les deux prochaines nuits à Lyon pourraient être désagréables avec un temps lourd et un mercure au-dessus des 20 degrés. Le Rhône est placé en vigilance jaune canicule.

Le mercure grimpe à Lyon et un fort vent du sud donne l'impression qu'il fait encore plus chaud. Ce jeudi et ce vendredi, il devrait faire jusqu'à 36 degrés à Lyon, avec un bref épisode de chaleur. La nuit, le thermomètre ne devrait pas redescendre sous les 21/22 degrés, renforçant cette impression d'un temps lourd.

Dans ce contexte, Météo France a placé le Rhône en vigilance jaune canicule. Elle devrait s'achever dès samedi avec le retour de la pluie.