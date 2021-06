Lyon : vers un trafic vélo record en ce mois de juin ?

La ville de Lyon a enregistré un nombre record de passages à vélo à la borne du pont Lafayette le 11 juin. Si cette donnée demande vérification, les déplacements de deux-roues se situent à un niveau très élevé depuis le début du mois de juin.

Dans un post publié sur compte Twitter ce lundi 14 juin, Fabien Bagnon, le vice-président de la métropole chargé de la voirie et des mobilités active, s'est peut-être un peu enflammé. L'élu lyonnais a en effet annoncé un chiffre record de 11 526 passages à vélo sur le pont Lafayette le 11 juin. Après consultation avec le service technique de la ville, Fabien Bagnon explique à Lyon Capitale qu'il s'était peut-être un peu avancé sur ce record, car cette donnée demande vérification avant d'être bien validée. "C'est vrai qu'il s'agit d'une donnée un peu surprenante, car on serait à 1000 ou 1500 passages en plus que les jours précédents", dit Fabien Bagnon.

En revanche, la tendance enregistrée depuis le début du mois de juin sur les bornes de la métropole ne trompe pas. "On est au-dessus des chiffres de septembre 2020 qui avait été un mois record. En cumulé, on est à environ 16 000 passages jour sur les deux pistes cyclables basse et haute de la rive du Rhône au niveau de Guillotière", note Fabien Bagnon. Les chiffres définitifs du mois de juin seront publiés en juillet, mais on s'avance vers un mois record en cette période de déconfinement et de grand soleil.