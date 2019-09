Lyon va accueillir les assises nationales des insectes pollinisateurs

L'objectif de cet événement, qui se déroulera du 25 au 27 septembre, est d'enrayer le déclin de ces insectes qui contribue au maintien de la biodiversité.

De ce mercredi 25 au vendredi 27 septembre, Lyon va accueillir les 2es Assises nationales des insectes pollinisateurs. Un événement qui va rassembler chercheurs, scientifiques et experts. L'objectif de ces Assises est de “proposer des solutions concrètes et efficaces pour préserver les insectes pollinisateurs et leurs milieux de vie”. Leur tenu se déroule dans le cadre du Plan national d’actions sur les insectes pollinisateurs “France, terre de pollinisateurs 2016-2020”, dont l'objectif est d'enrayer le déclin de ces insectes pourtant clés dans la préservation de la biodiversité.

À Lyon, la ville est dotée d'une étude des abeilles sauvages. Plus de 300 espèces sont présentes sur le territoire.