À Lyon, une voiture circulant au niveau l'avenue Maréchal Foch a pris feu feu ce mardi matin. La circulation est momentanément interrompue sur cet axe.

Mardi 17 mai, une voiture a pris feu dans le 6e arrondissement de Lyon. Selon les pompiers présents sur les lieux, l’incident est "purement accidentel", sans doute en raison d’un "dysfonctionnement électrique".

De la fumée s’est échappée du moteur alors que le véhicule circulait normalement au niveau de l’avenue Foch. En constatant que quelque chose clochait, le conducteur a eu le bon réflexe et a pu sortir in extremis avant que son Audi A4 ne prenne feu. Encore en état de choc, il ne présente aucune blessure. "J’ai eu de la chance, je ne me suis pas posé de question", explique-t-il.

Arrivés sur place, les pompiers ont pu éteindre les flammes rapidement à l’aide d’une lance à incendie. En attendant que le véhicule soit dégagé, la circulation est barrée par les policiers sur l’avenue foch.