Lyon : une visite interactive de la ville dans le respect du confinement

Basilique Notre-Dame de Fourvière à Lyon. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Via une carte interactive, Blog in Lyon vous permet de découvrir ou redécouvrir les plus beaux monuments de la ville tout en restant chez vous.

Avis aux Lyonnais amoureux de leur ville ou à ceux qui souhaitent la découvrir malgré le confinement, une carte interactive publiée sur le site de Blog in Lyon permet de parcourir les rues de l'ancienne capitale des Gaules et d'admirer ses plus beaux monuments tout en restant sagement à la maison.

Cette visite virtuelle ludique à 360° fait naviguer les internautes au travers des neuf arrondissements de la ville. Voici la liste des lieux et monuments qu'il est possible de contempler :

Lyon 1

Place Louis Pradel

Hôtel de Ville - Opéra

Place de la Bourse

Jardin du Musée des Beaux-Arts

Traboule Cour des Voraces

Lyon 2

Place des Jacobins

Quais de Saône

Passerelle Saint-Georges

Place Bellecour

Pont de Confluence

Lyon 3

Esplanade de la Part-Dieu

Auditorium

Gare Part-Dieu

Lyon 4

Montée de la Grande-Côte

Place Bellevue

Escaliers Prunelle

Esplanade de la Grande-Côte

Lyon 5

Cathédrale Saint-Jean

Traboule Saint-Jean

Fourvière

La Tour Rose

Place de la Trinité

Lyon 6

Roseraie du Parc de la Tête d'Or

Jardin Botanique du Parc de la Tête d'Or

Lac du Parc de la Tête d'Or

Gare des Brotteaux

Lyon 7

Espace Diego Rivera

Lyon 8

Fresques de La Tour de Babel

Lyon 9