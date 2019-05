Plusieurs candidats aux élections municipales et métropolitaines de 2020 seront réunis ce jeudi soir à Villeurbanne pour une soirée cinéma / débat organisée par l'association La Ville à vélo.

Ce jeudi, Lyon Capitale est partenaire de la projection du film Why We Cycle (Pourquoi le vélo) organisée par l'association La Ville à vélo. Une soirée qui sera suivie d'un débat avec plusieurs candidats aux élections municipales et métropolitaines de Lyon ou leur représentant. Cette soirée débutera à 20 heures à la MJC de Villeurbanne. Why We Cycle (57 minutes) réalisé par les Néerlandais Arne Gielen et Gertjan Hulster parle de l'impact qu'ont les cyclistes sur la ville et de lamanière dont ils participent aux mutations urbaines. À l'issue de la projection, Étienne Blanc (LR), Christophe Geourjon (UDI), Alain Giordano représentant le maire de Lyon Gérard Collomb, le président de la métropole David Kimelfeld, Nathalie Perrin-Gilbert maire du 1er arrondissement et Béatrice Vessiller échangeront sur la thématique du vélo en ville.

MJC de Villeurbanne, 46 Cours Dr Jean Damidot.

Inscription gratuite, mais obligatoire sur le site dédié (voir ici)

Participation libre au chapeau.