Lyon : une soirée de rentrée version Harry Potter

Encore une fois cette année, le bar Meltdown du 1er arrondissement de Lyon organise une soirée de rentrée sur le thème de la saga Harry Potter.

Les amoureux de Quidditch, de bièraubeurre et autres surprises de Bertie Crochue vont pouvoir faire leur rentrée en bonne et due forme. Une fois de plus, le bar Meltdown du 1er arrondissement de Lyon organise une soirée de rentrée spéciale Harry Potter. Dès l'entrée dans les lieux, les participants seront guidés par le choixpeau magique dans leur maisons respectives avant de profiter des activités thématiques organisées. Entre un tournoi de Quidditch Pong, des breuvages magiques pétillants et des sucreries interdites, les attractions ne manqueront pas en attendant le clou de la soirée : le fameux bal de minuit. L'entrée se fera a partir de 19h et est gratuite. Plus d'informations sur l'évènement.