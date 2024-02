À l'occasion du 8 mars, la ville de Lyon accueillera pendant une dizaine de jours de nombreux évènements mettant à l'honneur les droits des femmes.

Du 1er au 10 mars, une série d'évènements s'organisent à Lyon pour la journée internationale du droit des femmes. L'occasion de notamment mettre en lumière l'histoire du féminisme, les mouvements militants et des initiatives diverses et variées. Une semaine de sensibilisation que la Ville juge encore nécessaire aujourd'hui. "Les discriminations dans le milieu professionnel, les difficultés d’accès aux soins, les comportements sexistes, ce sont toutes ces problématiques qui nuisent au quotidien des femmes".

Pour rappel, 94 femmes ont été tuées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint en 2023. Un chiffre qui s'élèverait à 134 selon l'association Nous toutes. Par ailleurs, depuis le 1er janvier, une quinzaine de féminicides ont déjà été commis en France.

Affiche de la ville de Lyon pour la journée du 8 mars.

Sensibiliser pour libérer la parole

La journée du 8 mars sera l'occasion de célébrer l'engagement de la Ville en la matière, tout en mettant les femmes à l'honneur. "Pour continuer à faire évoluer les représentations, pour libérer la parole, pour garantir l’effectivité des droits", indique la municipalité dans un communiqué.

Bibliothèques, musées, archives municipales, un grand nombre d'évènements se tiendront dans les institutions de Lyon. Pour ne citer que quelques exemples, le musée Gadagne organise une conférence sur les lyonnaises engagées des 19e et 20e siècles. Et comme chaque année, le forum des associations féministes annuel aura lieu à l'Hôtel de ville, le samedi 9 mars. Mais les associations ne sont pas en reste. Les Femmes battantes proposent ainsi une table-ronde le 6 mars intitulée "Femme d'aujourd'hui et de demain, où est ma place ?". Le programme complet est à retrouver sur le site de la Ville.

