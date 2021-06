Lyon : une quarantaine de rames de tramways vont être modernisées

Près de vingt ans après leur mise en service, 47 rames du réseau de tramways vont être rénovées par Alstom, pour un montant qui "pourrait avoisiner les 42 millions d’euros".

Après une vingtaine d’années d’exploitations, 47 rames des tramways T1 et T2 circulant sur le réseau de l’agglomération lyonnaise vont être modernisées. Ce projet de rénovation doit permettre d’étendre la durée de vie des rames "d’une dizaine d’années. [Elles] pourront ainsi être exploitées jusqu’en 2040. La modernisation apportera aussi aux voyageurs plus de confort et une meilleure accessibilité", précise la société Alstom, qui s’est vue attribuer le projet.

Des rénovations intérieures et extérieures

L’entreprise précise que si toutes les options sont levées par le Sytral "le montant total du contrat pourrait avoisiner les 42 millions d’euros". Ces rénovations concerneront l’intérieur et l’extérieur des rames, avec le remplacement des éclairages, des assises de siège ou encore des planchers. Des opérations de contrôles seront également menées sur la "structure de caisse des rames", qui seront "réparées au besoin", précise Alstom. La première rame rénovée devrait être délivrée au " printemps 2022", équipée "d’une nouvelle livrée pour une harmonisation esthétique avec les rames de dernière génération".