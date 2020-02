Lyon : une prostituée meurt en chutant d'une fenêtre

Les circonstances de ce drame restent encore à établir. Mardi, alors qu'une opération de police était en cours à Lyon, une prostituée est morte après une chute du troisième étage.

Selon Le Progrès, une opération de police contre un réseau de proxénétisme avait lieu dans le 3e arrondissement de Lyon, ce mardi 18 février. Les enquêteurs auraient frappé à la porte d'un appartement où se trouvaient à l'intérieur un homme et une prostituée. Dans des circonstances qui restent encore à établir, elle est tombée par la fenêtre et a fait une chute depuis le 3e étage. La jeune femme est morte, les secours ne sont pas parvenus à la réanimer. L'homme qui avait tenté de se cacher dans l'appartement a été interpellé et placé en garde à vue.

Cette opération de police était menée dans le cadre d'une enquête sur "du proxénétisme hôtelier". Selon nos confrères, un homme "assez aisé", est suspecté d'avoir loué plusieurs chambres à des prostituées d'origines brésiliennes. Cinq interpellations ont été menées lors de cette opération.