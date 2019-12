Lyon : une prostituée condamnée pour avoir empoisonné son client

Une prostituée roumaine a été condamnée pour avoir tenté d'escroquer et d'empoisonner l'un de ses clients lors d'un rendez-vous dans le quartier de Gerland, à Lyon.

D'après 20minutes une prostituée roumaine de 23 ans a été condamnée vendredi par le Tribunal correctionnel de Vienne à un an de prison pour avoir tenté d'empoisonner et d'escroquer son client. La jeune femme rencontrait régulièrement cet homme âgé d'une quarantaine d'années. Après lui avoir fait croire qu'elle avait besoin d'argent pour sa mère malade restée en Roumanie, et nécessitant une opération du coeur, elle lui avait escroqué 6.000 euros. Au cours d'un de leurs rendez-vous au restaurant, l'homme fait subitement un malaise après quoi il sera hospitalisé pendant 4 jours.

" Les analyses ont ensuite révélé qu’il avait absorbé un médicament pour la schizophrénie, incompatible avec le traitement qu’il prenait à ce moment. Ce qui aurait pu le tuer." précise 20 Minutes.

A sa sortie, il décide de porter plainte contre la prostituée. En plus de l'escroquerie et de l'empoisonnement, elle est également accusée d'avoir cambriolé son appartement avec l'aide d'une complice.