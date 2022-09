Lyon : une première victoire pour l'OL féminin face à Reims

L'OL féminin s'impose face à Reims (5-1), lors de la première journée de D1 Arkema.

Malgré les nombreuses blessées, à commencer par Griedge Mbock blessée avec l'équipe de France, l'OL féminin n'a pas manquer son entrée en D1 Arkema. En déplacement sur la pelouse de Reims, les Lyonnaises n'ont pas fait dans le détail et remportent le match 5 à 1. Les buts sont signés Van de Donk, Egurrola, Däbritz, Le Sommer et Malard.

Un but dans la besace

Les Lyonnaises menaient déjà deux buts à zéro à la mi-temps avant d'être rattrapée au score à la 63e par un but de Dumornay. Finalement, les Lyonnaises ont pu garder leur avance et enfoncer la marque en fin de rencontre. Au micro de Canal+, Eugénie Le Sommer était satisfaite de ce succès. "La victoire est là, même si c'est dommage d'encaisser ce but sur une phase de contre. Dans l'ensemble, c'est un bon match. Donc on prend, même si ça aurait pu être mieux. Cette année, ça va être une grosse saison, mais on va trouver les solutions. On a l'effectif pour faire face à ça".

La semaine prochaine, dimanche 18 septembre à 12h45, les Fenottes recevront Soyaux pour leur premier match à domicile de la saison 2022-2023.