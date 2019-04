Lyon : une pétition pour dire stop au gaspillage dans les cantines

Une pétition a été lancée par des parents d’élèves d’une école du 4e arrondissement de Lyon pour dénoncer l’utilisation systématique de barquettes en plastique, ainsi que le gaspillage alimentaire.

"Que se passe-t-il dans les cantines maternelles et élémentaires lyonnaises ? Tous le plats sont servis et réchauffés dans des barquettes en plastique et les déchets, non différenciés, partent à la poubelle" dénoncent d’une seule voix les parents d’une école élémentaire du 4e arrondissement de Lyon. Révélée par RadioScoop, l’information fait état d’une véritable enquête au sein des cantines scolaires menée par ces parents concernés. En se rendant quotidiennement dans la cantine de l’école de leurs enfants, ils ont calculé la quantité de plastique utilisée à l’année dans l’établissement. Les résultats sont impressionnants, dans ce restaurant où déjeunent près de 500 élèves, ce sont annuellement "2,7 tonnes de plastiques qui sont jetées, 16 tonnes de biodéchets qui ne sont pas valorisés et 1,5 tonnes de denrées récupérables qui partent à la poubelle." Selon les parents d’élèves, cela représenterait plus de 1040 tonnes de déchets valorisables jetés par an, et un coût de 2,3 millions d’euros sur l’ensemble des écoles lyonnaises. Face à cette enquête, la mairie de Lyon a annoncé que des tests auraient lieu dès la rentrée 2019 pour mieux trier les déchets, et s’orienter vers des barquettes biodégradables.