Lyon : une partie du périphérique Laurent-Bonnevay fermée en soirée jusqu’au 19 août

À partir de ce lundi 16 août, à 20 heures, une bonne partie du périphérique Laurent-Bonnevay, qui traverse l’Est lyonnais, va être coupée en soirée. Seule la voie menant au sud de la métropole sera concernée.

À compter de ce lundi 16 août, l’un des axes de circulation les plus importants de la métropole de Lyon va être partiellement interdit aux automobilistes en soirée. Jusqu’au 19 août, de 20 heures à 6 heures du matin, la section du périphérique Laurent-Bonnevay qui traverse l’Est lyonnais ne sera plus accessible entre la porte de Croix-Luizet et celle des Essarts, en direction de Marseille. Cette fermeture doit permettre la réalisation de travaux d’entretien.