La Métropole de Lyon veut récompenser les promoteurs immobiliers vertueux

La Métropole de Lyon va accorder un "bonus de constructibilité" aux promoteurs et bailleurs dont les constructions sont les plus vertueuses au plan environnemental.

Lundi 16 décembre, les élus du conseil de la Métropole de Lyon voteront la modification n°4 du Plan local d'urbanisme et de l'habitat, deux ans après sa troisième modification en 2022. S'il ne marque globalement pas d'inflexion majeure dans les grandes lignes de la politique d'aménagement du territoire menée par l'exécutif écologiste et son président Bruno Bernard, il apporte quelques nouveautés.

"Une demande importante des acteurs du secteur"

Ainsi, et c'était "une demande importante des acteurs du secteur" indique à Lyon Capitale le vice-président au logement Renaud Payre, les promoteurs immobiliers et bailleurs les plus vertueux seront désormais récompensés par un bonus de constructibilité.

Les bâtiments dont la construction fait preuve "d'exemplarité environnementale, énergétique, ou intégrant un dispositif d'énergies renouvelables" pourront bénéficier d'un bonus de 20 % en hauteur, dans la limite d'un étage supplémentaire. Le tout, "sous réserve d'une bonne insertion urbaine et architecturale" précise la collectivité.

Pour obtenir ce bonus, une construction devra être "exemplaire, en avance sur la règlementation environnementale 2020", précise Bruno Bernard. Et Renaud Payre de conclure : "C'est un bon dispositif. On nous disait souvent : 'vous nous demandez d'être irréprochables sur l'aspect écologique, mais ça nous coûte cher'. Là, on récompense les plus vertueux."