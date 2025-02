Le 11 février, le collectif Solidarité Femmes à la rue organise une manifestation devant la Préfecture du Rhône, afin de dénoncer les violences sexistes et sexuelles endurées par les femmes sans-abris.

Le collectif Solidarité femmes à la rue, appelle à un rassemblement le 11 février à 18h sur le quai Augagneur devant la préfecture du Rhône. Le groupe manifestera afin de dénoncer les violences sexistes et sexuelles touchant les femmes sans-abris et mal logées. "Être une femme sans logement, c'est être à la rue, dans un campement, hébergée par quelqu'un qui parfois nous exploite, vivre dans une école, un hôtel, un squat... C'est parfois être obligée de rester vivre avec un mari violent ou de coucher avec un homme parce qu'on a nulle part où aller", exprime le collectif.

Au cours de cette mobilisation, Solidarité Femmes revendique une réunion d'urgence avec la Préfecture, la mairie, la Métropole pour mettre fin aux violences envers les femmes sans logements. Mais également, la prise en charge matérielle et psychologique de toutes les victimes de violence, la réquisition des logements vides, des équipements municipaux et métropolitains et une politique de mise à l'abri immédiate pour les femmes et enfants.

Des témoignages "insupportables"

A travers cette manifestation, le collectif souhaite dénoncer des témoignages "insupportables", recueillis chaque semaine lors des réunions. L'une des femmes du collectif partage : "Au campement, quand un homme rentre dans la tente d'une femme pour la violer, elle crie, et toutes les femmes dans les autres tentes du campement crient avec elle pour le faire fuir." Une autre explique : "Hier parce que j'étais dehors, j'ai été victime de vol, on m'a volé mon porte monnaie où se trouvait ma carte de l'OFII (office français de l'immigration et de l'intégration), je ne peux rien faire le temps que l'OFII rétablisse ma situation."

Des situations insupportables face auxquelles le collectif se réunira devant la préfecture du Rhône le 11 février à 19h.

