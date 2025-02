À Vaulx-en-Velin, les personnels du lycée Doisneau en grève ce mardi

Les personnels du lycée Robert-Doisneau seront en grève mardi. Ils se rassembleront devant le rectorat de Lyon.

Les personnels du lycée Robert Doisneau de Vaulx-en-Velin seront en grève mardi 11 février indiquent-ils dans un communiqué de presse ce lundi. Ils dénoncent le manque de moyens accordés à leur établissement scolaire dans la dotation horaire globale pour la rentrée prochaine. "Le rectorat nous accorde des moyens encore en baisse et ne tient pas compte de nos alertes sur la situation très dégradée de notre lycée", indiquent-ils.

"Les signes de souffrance au travail se sont multipliés"

Ils rappellent ainsi qu'en "cette année scolaire 2024-2025, les signes de souffrance au travail se sont multipliés comme le montrent les nombreuses alertes sur le fichier "santé et sécurité au travail", ainsi que le nombre inédit d’arrêts-maladie liés à des burn-out. Les conditions de travail dans des classes surchargées notamment dans les séries technologiques où la gestion de classe devient impossible en sont la cause directe".

Alors que la dotation horaire globale prévoit des effectifs de 35 élèves par classe dans des classes qui dysfonctionnent déjà, mais également "dans la plupart des autres première et terminale", les personnels demandent que des seuils de 25 élèves en séries technologiques et 30 en séries générales soient respectés. "Avec des effectifs globaux en hausse et les difficultés évidentes rencontrées au cours de cette année scolaire, le besoin de disposer d’un troisième poste de CPE à temps plein apparait évident", concluent-ils.

Ils se rassembleront devant le rectorat de Lyon à 13 h 30 où ils espèrent être reçus en audience.