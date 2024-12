Lyon : une manifestation pour le respect des droits des étrangers ce samedi 

La mobilisation se déroulera dès 14h30 depuis la place Bellecour à Lyon à l’occasion de la journée internationale des migrants.

À l’appel de différents syndicats et collectifs, dont le collectif de soutien aux réfugiés et migrants Lyon-69, le collectif 69 Palestine ou encore le Parti communiste, une mobilisation est organisée ce samedi 14 décembre dès 14h30 sur la place Bellecour à l’occasion de la journée internationale des migrants. Dans leur communiqué, les participants demandent notamment l’abrogation de la loi Immigration du précédent ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, et de la nouvelle de l’actuel ministre démissionnaire, Bruno Retailleau.

Les collectifs et syndicats appellent par ailleurs à la régularisation "immédiate" de tous, le droit d’accès au travail et au logement ou encore la fermeture des Centres de rétention administrative (CRA) et le "respect de la présomption de minorité et la mise à l’abri des personnes mineures, isolées ou non."

"Ainsi celles et ceux qui construisent les routes, les immeubles, servent au restaurant, livrent repas ou autres colis, prennent soin des personnes âgées, font le ménage au bureau, à l’hôtel, dans les immeubles… sont empêchés de faire valoir leurs droits sociaux et leurs libertés politiques. Les préfectures sont chargées d’imposer des conditions de vie toujours plus dégradées aux personnes immigrées. Pas étonnant de la part du gouvernement Macron-Barnier-Retailleau qui réduit les budgets de l’école, des hôpitaux, des services sociaux, de la sécurité sociale… Il s’oppose à l’accès aux droits sociaux de tous et toutes. Avec la complicité du RN, il veut imposer, à tous, français ou immigrés, un plan d’austérité sans précédent !"