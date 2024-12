"Comment osent-ils ?" : le torchon brûle de plus belle entre les syndicats de sapeurs-pompiers et leurs financeurs 

Dans un communiqué, le syndicat Sud SMDIS s’insurge contre l’appel de la Métropole de Lyon et du Département du Rhône à la "responsabilité" des organisations syndicales des sapeurs-pompiers.

"Comment osent-ils en appeler à notre "sens des responsabilités" ?". Le moins que l’on puisse dire, c’est que les propositions de la Métropole de Lyon et du Département du Rhône, financeurs majoritaires des sapeurs-pompiers du territoire, ne passent pas. Alors que la Métropole de Lyon et le Département du Rhône espéraient en effet vendredi 13 décembre que ces dernières soient votées lors du conseil d’administration du 20 décembre et appelaient à la "responsabilité" des organisations syndicales, les sapeurs-pompiers ne décolèrent pas.

"Il ne faut pas inverses les choses"

Dans un communiqué publié ce samedi 14 décembre, le syndicat Sud SMDIS s’insurge. "Cela fait 15 ans que nous agissons en responsables et que nous courbons l’échine à trouver des solutions pour la population au détriment de notre santé et de la sécurité à tous." Et d’ajouter : "Il ne faut pas inverser les choses, la balle est dans leur camp, car ils (les financeurs) sont responsables de la situation." Le contrôleur général du SDMIS, Emmanuel Lavaud, aurait ainsi proposé une série de mesures comme le maintien de l’indemnité compensatoire de logement (ICL) pour les agents qui en bénéficient actuellement, le recrutement de 20 sapeurs-pompiers supplémentaires en 2025, ou encore facturer le temps d'attente supérieur à 30 minutes dans les services d'accueil d'urgence.

Des solutions qui n’en sont pas vraiment pour le syndicat. "Il faut oser, faire croire à la population, qu'effectuer un recrutement de sapeurs-pompiers est une mesure sociale. C'était une nécessité absolue pour faire notre cœur de métier !", s’indigne-t-il encore. "Et nous sommes très très loin du compte d'autant plus qu'ils se omettent de signaler que parmi ces 20 pompiers il y a 10 en CDD (une première chez les pompiers du Rhône) + un seul officier + un personnel administratif et technique."

