Lyon : une manifestation pour dire non aux violences faites aux femmes le 27 novembre

Samedi 27 novembre à 14 heures, le rendez-vous est donné place Bellecour par le Collectif droits des femmes 69 pour manifester contre les violences sexistes et sexuelles.

La couleur violette, couleur emblématique du féminisme, recouvrira la place Bellecour samedi 27 novembre. À partir de 14h, le collectif droits des femmes 69 organise un happening puis une manifestation. Ce collectif comprend des associations, des syndicats et des partis politiques. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, devrait y être présent.

Le collectif veut protester contre toutes les violences sexistes et sexuelles, qui vont "du sexisme au quotidien aux violences conjugales, des violences psychologiques au harcèlement sexuel, du viol aux violences gynécologiques et obstétricales, des atteintes au droit à l'IVG aux stérilisations forcées", dans toutes les dimensions de la vie d'une femme : "la famille, dans le couple, au travail et dans l'espace public". Violences qui touchent aussi les enfants.



Elles demandent plus de moyens pour la protection des victimes, pour la prévention de ces violences et la prise en charge des auteurs de violences sexistes et sexuelles.

Cette manifestation intervient deux jours après le 25 novembre, journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes.