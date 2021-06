Lyon : une manifestation pour dénoncer les conditions des animaux du parc de la Tête d'Or

Le parc zoologique de la Tête d’Or accueille plus de 400 animaux.

La manifestation, organisée par les associations Rando pour la planète et Vegan Impact, partira à 14h de la Porte des Enfants du Rhône à l'entrée du parc de la Tête d'Or. Les militants demandent la fermeture du parc zoologique.

Pour la présidente de l'association Rando pour la planète Victoria Decousus, contactée par Lyon Capitale, les conditions de détention des animaux du zoo constituent "une véritable honte vis-à-vis du respect animal". Elle dénonce les promesses formulées par Monsieur Vaillant, directeur du zoo, qui entend défendre le bien-être animal, tout en "exposant les animaux comme des objets de foire".

Pour la militante, "les animaux, même nés en captivité, restent des animaux sauvages". Elle s'indigne alors des conditions de vie des pensionnaires du parc zoologique : "Depuis plus de 7 ans, l'enclos des éléphants, d'une surface de plus de 2000 m2, est totalement vide, alors que les panthères de l'amour et les crocodiles sont très mal logés". Une incohérence totale selon elle.

L'objectif de la Mairie de Lyon, de réinsérer les animaux du parc zoologique en milieu naturel ne seraient alors "que des paroles en l'air" selon elle. En effet, depuis 165 ans, le parc zoologique n’a réinséré aucun animal en milieu sauvage.

Les promesses du Maire de Lyon Gregory Doucet (EELV), qui avait lui aussi déclaré vouloir s'inscrire "dans une démarche nouvelle", n'est pour la jeune femme que "de la poudre aux yeux". À propos d'une réunion organisée avec Monsieur Husson (Adjoint au maire) et Monsieur Vaillant, le directeur du zoo, elle déclare : "on nous a promis des choses, mais au final, nous sommes à l'opposé des promesses des Verts".

Les associations attaquent la gestion du parc de la Tête d'Or

La présidente de l'association dénonce également les "arguments mensongers" du parc zoologique, qui promettait de se consacrer à la protection des animaux en voie d'extinction.

Cependant, "tous les animaux qui sont exposés au zoo ne sont pas menacés d'extinction". Il s'agit alors seulement pour elle d'enfermer des animaux exotiques, du début à la fin de leur vie, dans un enclos à des fins de loisirs pour les visiteurs.

À travers cette manifestation, Victoria Decousus entend faire pression sur les politiques et sensibiliser le public à la question animale. "Tout le monde a connu le confinement pendant quelques mois, mais les animaux sont eux confinés durant toute leur vie" dit-elle, désillusionnée des promesses des politiques.