Lyon : Une manifestation contre les violences sur les prostituées le 17 décembre

Cybèle, secrétaire générale du Syndidat des Travailleuses(eurs) du Sexe, lance un appel à la manifestation le 17 décembre place des Terreaux à Lyon.

Actu Lyon rapporte les propos de Cybèle Lespérance, prostituée de 39 ans et secrétaire générale du STRASS (Syndidat des Travailleuses(eurs) du Sexe). Cette dernière organise et appelle à la manifestation contre les violences faites à ces travailleurs et ces travailleuses du sexe le 17 décembre prochain. Ils sont onze en France a être décédés en 2019 dont une escort à Lyon.

Le rassemblement aura lieu sur la place des Terreaux. D'autres associations comme FRISSE (Femmes, Réduction des risques et Sexualité) ou encore Caribia seront là pour manifester.

Toujours selon Actu Lyon, Cybèle affirme que "les élus doivent s’intéresser aux problèmes de sécurité des prostituées qui travaillent ici. Et faire en sorte que les agressions dont on est victimes doivent être traitées comme n’importe quelle autre agression. On revendique tout simplement l’accès au droit commun".

Faire évoluer la loi

Parmi les revendications, les associations souhaitent une évolution des textes. Notamment la dépénalisation du proxénétisme tel qu'il est écrit aujourd'hui. "C'est une aberration. Cette loi nous empêche même de nous associer à plusieurs pour travailler au même endroit car dès lors, l'une serait considérée comme la proxénète de l'autre. Et pourtant, travailler à plusieurs au même endroit serait un vrai plus pour notre sécurité."

Il sera demandé aussi l'évolution du droit pour les accompagnant(e)s sexuel(le)s auprès des personnes malades ou handicapées.