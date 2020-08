Lyon : une ligne de bus express entre Dardilly et Vaise dès lundi

Il s'agit du premier effet concret du déclassement de l'ancienne autoroute A6/A7 qui traverse la ville de Lyon.

À partir de ce lundi 24 août, une ligne de bus express entre Dardilly et gare de Vaise va être mise en place. Il s'agit d'un des premiers effets concrets du déclassement de l'A6/A7 devenue M6/M7. Cette ligne expresse (10E) circulera en site propre intégral et reliera directement Porte de Lyon (Dardilly) à la Gare de Vaise en moins de 20 minutes. Cette ouverture de ligne coïncide avec la mise en service du parc relais de l’échangeur de La Garde d’une capacité de 150 places. Par ailleurs, la ligne 6 du réseau TCL deviendra la ligne 10 et assurera la liaison entre Porte de Lyon et Gare de Vaise, en desservant la zone Techlid.

Un autre voie de bus express verra le jour en 2021 dans la partie sud de cette voie (M7) entre la gare d’Yvours à Irigny à la place Bellecour (20 minutes de trajet). La voie dédiée au covoiturage sur la partie nord (M6) sera ouverte au même moment.