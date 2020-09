Lyon : une enquête ouverte par la sureté départementale pour le meurtre du métro

Dans l’affaire du meurtre d’un jeune homme de 20 ans dans le métro lyonnais, deux suspects ont été arrêtés et une enquête pour chef d’homicide volontaire ouverte.

Il est aux alentours de 00 h 15 quand des passants tentent de réanimer un jeune homme de 20 ans dans le métro « Stade de Gerland », en vain. Ce dernier vient d’être tué par des coups de couteau au niveau du thorax. Rapidement arrivés sur place, les secours n’ont pu que « constater le décès de la victime » rapporte le communiqué.

Les témoins sur place ont transmis « le signalement de deux personnes pouvant être les auteurs des faits et notamment leurs tenues vestimentaires. » Ce qui permettra l’arrestation de deux hommes par la BAC « à proximité des lieux ». L’un est âgé d’une trentaine d’années quand le second en a tout juste vingt. « Ce sont deux personnes de nationalités étrangères […] en état d’ébriété et correspondant en tous points au signalement » poursuit le communiqué de presse. L’un des deux individus avait en sa possession « un couteau taché de sang ».

Une enquête a été ouverte du chef d’homicide volontaire et confiée à la sûreté départementale de la DDSP 69. Il faut déterminer les raisons de cet homicide et « les circonstances du passage à l’acte » . On sait seulement, pour l’heure, que la victime avait 20 ans et qu’elle était aussi de nationalité étrangère.