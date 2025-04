Lyon : une convention signée pour favoriser l’éducation artistique et culturelle 

La Ville et la Métropole de Lyon, ainsi que l’État, l’Académie du Rhône, le CCAS et la Caisse d’Allocations Familiales ont signé jeudi 10 avril une convention favorisant l’accès à l’éducation culturelle et artistique tout au long de la vie.

C’est un acte symbolique marquant l’engagement des différents acteurs dans l’accès à la culture. Jeudi 10 avril, la Ville et la Métropole de Lyon, l’État, l’Académie du Rhône, ainsi que le CCAS et la Caisse d’Allocations Familiales ont signé une convention de partenariat afin de favoriser l’éducation artistique et culturelle (EAC) tout au long de la vie. L’occasion pour la municipalité écologiste de rappeler son engagement pour une "politique de droits culturels ambitieuse et émancipatrice", indique-t-elle dans un communiqué.

C’est également lors de cette signature qu’a été célébrée l’obtention du Label Ville 100 % EAC par la Ville de Lyon, "faisant ainsi de Lyon la plus grande ville de France à recevoir cette distinction de l'État." Et de conclure : "À travers cet événement, la Ville de Lyon réaffirme sa volonté de faire de la culture un levier d'émancipation individuelle et collective, accessible à tous, tout au long de la vie. Par la coopération entre tous les équipements culturels et socio-éducatifs subventionnés, la municipalité favorise les liens entre culture et éducation, culture et santé, culture et liens intergénérationnels."

Depuis 2023, une dizaine de projets environ a vu le jour dans des écoles de la ville grâce aux investissements de la Ville de Lyon, la DRAC, la Métropole, le CCAS et d'autres partenaires publics.

