Dans un communiqué de presse, la CGT Educ'action du Rhône dénonce la pénurie de professeurs remplaçants dans les écoles du Rhône.

"Habituellement, le manque de remplaçant.es dans les écoles se fait surtout sentir entre décembre et mars, avec de nombreuses classes non remplacées et des équipes qui doivent gérer des élèves sans maître ni maîtresse pendant parfois plusieurs semaines" débute la CGT Educ'action du Rhône dans son communiqué.

"Cette année c’est pire encore : fin mars, les circonscriptions du Rhône ont reçu consigne des services départementaux de sortir ponctuellement des professeurs de leur remplacement de longue durée pour les réaffecter sur des remplacements courts afin de cacher la misère et pouvoir assurer les formations obligatoires des stagiaires" estime le syndicat. Ce dernier entend dénoncer une "situation inadmissible" et réclame "la création massive de postes supplémentaires, et en particulier des remplaçant pour améliorer les conditions d'apprentissage des élèves".

"Ces situations sont le résultat des politiques austéritaires menées depuis bien longtemps sur le dos de l’école publique" poursuit la CGT. Avant de conclure : "Le gouvernement doit mettre les moyens permettant d’assurer dans de bonnes conditions sa mission de service public d’enseignement."