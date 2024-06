Image d’illustration. (Photo StockSnap via Pixabay)

Le comité départemental EPGV du Rhône prépare un évènement dans les rues de Lyon ce samedi pour sensibiliser le public à la pratique du sport.

Le comité départemental d'Education physique de gymnastique volontaire (EPGV) du Rhône célèbre la Journée mondiale du bien-être et du sport santé samedi 8 juin. À cette occasion, les bénévoles et adhérents des 80 clubs rhodaniens participeront à une chorégraphie en plein air. Celle-ci se déroulera sur la place Carnot à Lyon, entre 17 h 15 et 18 h 30.

Développer la pratique sportive pour tous

Cet évènement spécial vise ainsi à "attirer l'attention des passants", selon le comité départemental. Et ce afin de promouvoir les bienfaits de l'activité physique et les avantage d'un mode de vie actif en allant au contact des Lyonnais. "Cette performance vise à illustrer l'importance d’une pratique sportive régulière pour le bien-être physique et moral".

Un stand d'information sera proposé en parallèle de la chorégraphie. Les passants pourront ainsi y découvrir les activités sportives proposées par la fédération EPGV. Cette dernière œuvre au développement de la pratique du sport et lutte contre la sédentarité. Elle compte aujourd'hui 5 000 clubs et 500 000 pratiquants.

