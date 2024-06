À l’occasion du mois des fiertés, la Métropole de Lyon met l'inclusion des personnes LGBT+ dans le sport à l'honneur.

Alors que 69 pays interdisent encore l'homosexualité dont 11 prévoient la peine de mort, la Métropole de Lyon réaffirme son engagement pour les droits LGBT+. Tout au long du mois de juin, la collectivité organise une série d'évènements avec les associations du territoire. "En cette année olympique, l’édition 2024 mettra à l’honneur l’inclusion des personnes LGBT+ dans le sport", annonce la Métropole dans un communiqué.

Au programme : exposition, lectures et soirées

Du 4 au 27 juin, l'Hôtel de Métropole accueille une exposition sur les sportifs et sportives LGBT+. Conçue avec SOS homophobie, Cargo Lyon Sport et la photographe Noémie Lacote, elle explore les différentes facettes du sport. Le tout par le prisme de la diversité, de l'inclusion et de la libre expression. Des lectures de contes et stands associatifs sont également prévus dimanche 16 juin à la Cité des Halles. Les séances de lecture seront animées par deux drag queens lyonnaises, Zanni Lalune et Félusine.

Par ailleurs, une grande soirée de lancement est prévue jeudi 6 juin au HEAT Lyon Confluence sur inscriptions. Le public pourra ainsi s'y rendre dès 18 heures pour une table ronde en présence de l'ancienne gardienne de l'équipe de France de handball Amandine Leynaud. S'en suivront un cocktail et une soirée festive jusqu'à 21 h 30. La soirée de clôture aura lieu quant à elle le 27 juin de 18 heures à 20 h 30. Un spectacle de stand-up du Pride Comedy Club animera l'évènement à l'Hôtel de Métropole.

