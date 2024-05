Le terrain d'activités du Chariot d'Or dans le 4e arrondissement de Lyon va être rénové et végétalisé.

Initiée dans le cadre du budget participatif du 4e arrondissement, la rénovation du terrain d'activités du Chariot d'Or (TACO) à la Croix-Rousse, sera votée ce jeudi en conseil municipal. Si la proposition n'avait reçu que 178 suffrages lors du vote du budget participatif, elle a toutefois bénéficié du budget le plus important des neufs projets retenus : 300 000 €.

Le projet était notamment porté par le conseil de quartier Croix-Rousse Est qui souhaite "garder l'authenticité du lieu", tout en répondant aux attentes des riverains, parfois agacés par le bruit, notamment la nuit. "Actuellement îlot de chaleur et bruyant du fait d'une surface en enrobé, la végétalisation et le traitement des nuisances sonores répondront à la demande de convivialité. Le mur destiné aux graffeurs restera en l'état", indique la Ville de Lyon dans la délibération qui sera proposée au vote.

Deux terrains de baskets 3x3 seront créés, "avec un sol composé de dalles plastiques amortissantes bicolores" et la partie city stade sera retravaillée avec un revêtement en gazon synthétique sablé. Six agrès de fitness "non genrés" seront également installés. Des arbres seront plantés et une structure dédiée à la plantation de végétaux grimpants sera créée.