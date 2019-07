Lyon : une carte vitale sur votre téléphone dès septembre dans le Rhône

Vous ne savez jamais où vous mettez votre carte vitale ? Plus de problèmes. A partir de septembre, le département du Rhône va expérimenter la "e-carte vitale" avec les Alpes-Maritimes.

Il est l’heure de partir chez le médecin et vous ne trouvez plus votre carte vitale ? A partir de septembre, un nouveau dispositif va être testé dans les départements du Rhône et des Alpes-Maritimes, d'après Le Progrès. Une "e-carte vitale", disponible directement sur les smartphones.

Grâce à une application à télécharger, le patient disposera de sa carte vitale sur son téléphone. L’expérimentation durera 1 an dans le département. Le but est de généraliser ce dispositif dans toute la France en 2021.

Votre médecin doit participer à l'expérimentation

Toutefois, pas tout le monde ne pourra être concerné dès septembre par ce nouveau dispositif. Il faut en effet que le médecin ou le professionnel de santé participe à l’expérimentation. L’objectif est qu’environ 13 000 assurés utilisent la "e-carte vitale" en un an dans le Rhône.