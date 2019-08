Pour commencer à faire du vélo à Lyon, il n'est pas forcément obligatoire d'aller acheter un VAE à 3 000 euros. Le marché de l'occasion regorge de bonnes affaires notamment lors des bourses au vélo. L'une d'elles est organisée à Lyon ce 31 août. Elle sera accompagnée d'un atelier marquage bicycode, une étape incontournable quand on a un vélo.

Ce samedi 31 août, une bourse au vélo est organisée place Guichard à Lyon. Pour les vendeurs, le dépôt se fera de 9h à 12h, la Maison du vélo se chargera ensuite du reste (tout en prenant une commission de 10 %).

À partir de 13h et jusqu'à 15h30, les acheteurs auront le choix parmi près de 150 vélos d'occasion diagnostiqués tandis que la récupération de l'argent des ventes se fera de 15h30 à 16h30. Une pièce d'identité sera obligatoire pour déposer, essayer ou acheter un vélo.

Par ailleurs, de 13h à 15h30, il sera possible de faire marquer son vélo avec un bicycode pour trois euros. Pour cela, il est impératif d'être en possession d'une preuve d'achat et d'une pièce d'identité. Ce numéro d'identification unique est à faire graver sur le cadre. Il est relié à un registre national, où sont inscrits les noms et cordonnées des propriétaires. Ce dernier est consultable par les forces de l'ordre. Lorsque la police ou la gendarmerie découvrent des vélos volés, ils peuvent contacter facilement les victimes.

Il est également possible d'aller faire marquer son vélo au 244 rue Garibaldi à la Maison du vélo de Lyon du mercredi au samedi de 14h à 18h (19h le jeudi et vendredi).