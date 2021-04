Lyon : Une agence recherche des femmes pour conduire des poids lourds

Une agence d'intérim, R.A.S Intérim, annonce aujourd'hui recruter des femmes pour conduire des poids lourds près de Lyon.

Contre les clichés, l'agence R.A.S intérim installée à la Verpillière et à Corbas, près de Lyon, recherchent des femmes pour les former aux métiers de la conduite de poids lourds. L'agence a un objectif : "faire tomber les stéréotypes autour de ce secteur qui est majoritairement masculin (avec seulement 5 % de femmes conductrices aujourd'hui dans le monde du transport)".

À terme, plus de 1000 conductrices devraient être formées chaque année. Pour cela, l'agence compte travailler sur plusieurs volets : "proposer un parcours différenciant, répondre au besoin de recrutement des employeurs, sensibiliser le public féminin à un métier qui est aujourd’hui, accessible, faire tomber les a priori et promouvoir plus généralement le transport de marchandises". Ces formations à la conduite seront donc 100 % féminines.

Le communiqué donne le détail des chiffres clés du secteur : "C’est dans le transport de personnes que le taux de féminisation est le plus élevé : 40 % dans le transport sanitaire et 29 % dans le transport routier de voyageurs." Beaucoup de travail reste donc à faire afin de tendre vers une meilleure ouverture de ce secteur aux femmes.