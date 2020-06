Lyon : un vaste réseau familial de trafic de stupéfiants démantelé

Un vaste réseau familial de trafic de stupéfiants a été démantelé cette semaine à Lyon. Une dizaine de personnes ont été interpellées, dont plusieurs membres de la même famille.

Selon la police nationale, ont été saisis pendant la perquisition chez le trafiquant : 2,6 Kg de résine de cannabis, 545 grammes d’herbe, 50 grammes de cocaïne, 103 grammes d’héroïne, 116 grammes de MDMA et près de 1000 cachets d’ecstasy étaient découverts ainsi que 14500 euros en espèces, des montres de luxe, deux armes de poing (Beretta et 357 Magnum) et leurs munitions.

Chez le fournisseur, 3000 euros étaient retrouvés ainsi que deux scooters et trois vélos

volés ainsi que des armes dans un boxe à Rillieux-La-Pape. En tout, cela correspond à plus de 130 000 euros.

Vendredi, deux hommes et quatre femmes ont été mis en examen dans le cadre d’une information judiciaire.