Lyon : un trafic de voitures et de fausses plaques démantelé

Plusieurs personnes ont été arrêtées à Vénissieux cette semaine dans le cadre de cette enquête.

Lors d’une patrouille le 18 février en après-midi, la Bac a récupéré sur le parking d’un hôtel un véhicule signalé volé le 15 février dernier à Vernaison et faussement plaqué. Les policiers se plaçaient en surveillance. Vers 17h, un homme d’une cinquantaine d’années s’approchait du véhicule pour monter à bord. Il était interpellé.

L’enquête permettait d’établir qu’il avait loué une chambre en compagnie de trois personnes : deux femmes d’une quarantaine d’années originaires de Sevran et du Mans (connues pour 5 et 3 faits au casier) et un homme de 33 ans domicilié comme lui en Algérie. Il s’avérait qu’ils utilisaient une seconde voiture signalée volée à Feyzin le 1er février dernier et également maquillée stationnée sur le parking. La perquisition dans la chambre d’hôtel amenait la découverte de plusieurs cartes grises, des fausses attestations d’assurance, et divers petits matériels (calculateur et transpondeurs auto).

L’homme interpellé sur le parking mettait hors de cause ses amis lesquels étaient laissés libres. Il était quant à lui présenté au parquet ce jeudi 20 février et laissé libre après l’ouverture d’une information judiciaire.