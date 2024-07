Lyon : Pluie et chute des températures ce dimanche

Après une journée ensoleillée et un épisode orageux qui a surtout touché l’ouest lyonnais, le temps est instable et les températures chutent ce dimanche.

“Une forte instabilité persistera toute la journée à Lyon”, note Météo France. Après une journée ensoleillée et de fortes températures qui ont touché Lyon, le temps est plus maussade ce dimanche. Les températures, comprises entre 20 et 24 degrés, seront en dessous des normales de saison.

@VigiMeteofrance 20 juillet



Pour samedi 20 juillet 2024 :

🔶 15 départements en Vigilance orange



Pour dimanche 21 juillet 2024 :



Restez prudents et informés :https://t.co/JGz4rTUvHP pic.twitter.com/LssvkfIY01 — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) July 20, 2024

De la pluie ce dimanche, le Rhône en vigilance jaune orage

La dégradation orageuse annoncée samedi a mis fin à l'épisode de forte chaleur. Le Rhône est repassé en jaune aux alentours de minuit ce dimanche et le restera jusqu'à 10 heures.