Rhône : circulation difficile ce dimanche, évitez l’A7 entre 14h et 18h

Pour ce troisième week-end estival, les vacanciers restent nombreux sur les routes, notamment sur l’A7 entre Lyon et Orange.

Ce dimanche 21 juillet, dans le sens des départs, les difficultés seront principalement rencontrées en région Auvergne-Rhône-Alpes, indique Bison Futé. L'A7 restera fortement empruntée tout au long de la journée.

Lire aussi : Bison Futé voit rouge dans le sens des départs : évitez l’A7 de 8h à 18h ce samedi

Circulation difficile dans le sens des départs

Dans le sens des départs, évitez donc l’autoroute A7, entre Lyon et Orange de 14h à 18h. Privilégiez les départs sur cet axe, entre 12h et 14h et entre 18h et 20h. En revanche, la circulation sera plus fluide sur l'A7 dans le sens des retours.