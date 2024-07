Orages : le Rhône placé en vigilance orange

Le Rhône est placé en vigilance orange pour des orages prévus dans l'après-midi et la soirée.

Le Rhône rejoint la liste des départements placés en vigilance orange, au côté de l'Allier, les Ardennes, l'Aube, le Cher, la Côte-d'Or, la Loire, la Marne, la Haute-Marne, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, la Saône-et-Loire ainsi que l'Yonne. "A cette heure, de fortes incertitudes persistent sur la localisation, la chronologie, l'intensité des orages attendus cet après-midi et ce soir", note Météo France.

Trois départements se sont ajoutés à la liste de la #VigilanceOrange : le #Rhône (dont l'agglomération de #Lyon), la #HauteLoire et la #Meuse, exposés à de forts #orages à partir de ce soir et cette nuit. https://t.co/mk8gIgJ1ZN pic.twitter.com/0MKf746inV — Guillaume Séchet (@Meteovilles) July 20, 2024

“Attention particulière”

Avec le passage du front froid, les températures baisseront franchement par l’ouest. A partir de la fin de journée de samedi et dans la nuit de samedi à dimanche, une dégradation orageuse devrait se mettre en place et mettre fin à l'épisode de forte chaleur. "Une perturbation orageuse devrait toucher Lyon dès ce soir, entre 18 et 20 heures", précise Christophe Mertz, météorologue chez MeteoNews. La situation orageuse nécessite "une attention particulière dans la mesure où il existe un risque important de phénomènes violents"., ajoute Météo France.

