Lyon : un salon pour les étudiants qui n'ont pas encore de logement

Le Salon du Logement pour les jeunes ouvre ses portes ce mercredi 12 septembre. Plusieurs exposants du milieu professionnel seront présents, et plus de 150 offres de logement seront proposées.

Demain, l'Hôtel de Ville accueillera la 10e édition du Salon du Logement pour les jeunes. Organisé par le Comité local pour le logement autonome des jeunes (CLLAJ) et le Service Logement de la Mission Locale de Vénissieux, l'événement est destiné aux adultes de 18 à 30 ans à la recherche d'un hébergement. Étudiants, salariés, jeunes en formation ou demandeurs d'emploi, tous sont conviés au Salon pour faciliter leur recherche et postuler à des offres.

Pendant toute une journée, ces jeunes seront accompagnés et conseillés par 60 exposants, issus du secteur du logement et de l'insertion professionnelle, pour informer les concernés des nombreuses modalités relatives à un hébergement. Dans une salle annexe de l'atrium de l'Hôtel de Ville, plus de 150 offres de logement seront exposées avec la possibilité de postuler directement sur place auprès des exposants. Plusieurs animations sont prévues l'après-midi, dont notamment une présentation sur les modalités d'accès au logement social.

Le salon est gratuit et ouvert à tous. Pour les jeunes qui souhaiteraient postuler dans l'immédiat, pièce d'identité, derniers avis d'imposition, justificatif de domicile et de revenus sont exigés.

Mercredi 12 septembre de 10h à 19h à l'atrium de l'Hôtel de Ville. Plus d'informations ici.