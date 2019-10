Lyon : un salon de la reconversion professionnelle des femmes

Ce salon aura lieu les 3 et 4 octobre prochain à la CCI de Lyon.

Les jeudi 3 et vendredi 4 octobre prochain, le salon de la reconversion professionnelle des femmes va ouvrir ses portes pour sa 3e édition à Lyon. “Cet événement pour l’emploi et la mixité professionnelle à Lyon “a pour objectif d’apporter des réponses concrètes et personnalisées aux femmes en quête de réorientation professionnelle”, explique la ville de Lyon, partenaire du salon, dans un communiqué. Pendant deux jours, 90 partenaires et experts en reconversions seront présents pour des ateliers et témoignages, des séances de coaching individuels. Cet événement est organisé en partenariat avec Profession’L, la CCI Lyon Métropole, la Maison Métropolitaine pour l’Insertion et l’Emploi, Pôle Emploi et le CIDFF.

Infos pratiques : Palais de la Bourse, place de la Bourse, 69002, Lyon. 3 et 4 octobre 9h-17h.