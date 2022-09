Lyon : un refus d’obtempérer à l’origine d’une collision frontale quai Perrache

L’accident frontal survenu ce vendredi matin entre deux véhicules sur le quai Perrache aurait eu lieu juste après un refus d’obtempérer du conducteur d’une des deux voitures.

Peu avant 2 heures du matin, dans la nuit de jeudi à vendredi, un accident de la circulation a fait six blessés légers sur le quai Perrache dans le 2e arrondissement de Lyon. Ce vendredi matin, les pompiers du Rhône nous avaient alors précisé que ces derniers avaient été blessés lors d’une collision frontale.

Un conducteur sans permis

D’après des informations du Progrès, l’une des voitures qui transportait cinq personnes a été percutée par une autre arrivant à contre sens et à bord de laquelle se trouvaient deux personnes. D’après nos confrères, le conducteur de ce véhicule tentait d’échapper à un contrôle de police après avoir grillé un feu rouge devant des agents. La course poursuite aurait été rapidement interrompue par les agents en raison de la conduite très dangereuse du fuyard.

Après son accident sur le quai Perrache, le conducteur en infraction, originaire de Villeurbanne, aurait pris la fuite à pied, avant d’être interpellé et placé en garde à vue. Sans permis, il était sorti de prison depuis peu après avoir purgé une peine pour des délits routiers, précise Le Progrès. Une enquête pour conduite sans permis, blessures involontaires et refus d’obtempérer et en cours.

