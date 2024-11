Lyon : un nouveau rassemblement ce samedi en soutien au peuple palestinien et libanais

Le collectif 69 de soutien au peuple palestinien appelle à un nouveau rassemblement en soutien à la Palestine et au Liban ce samedi 9 novembre à partir de 15h sur la place Bellecour.

Le collectif dénonce une nouvelle fois la politique israélienne et réclame au gouvernement français un "cessez-le-feu immédiat et permanent" à Gaza et au Liban, des sanctions contre l'état "génocidaire" et l'arrêt de la livraison d'armes à Israël. Le collectif refuse également l'accueil de l'équipe nationale israélienne de football au stade de France le 14 novembre prochain.

Le rassemblement intervient dans un contexte déjà tendu à Lyon. Ce vendredi 8 novembre, la venue de la présidente de l'Assemblée nationale à l'université Lyon 3 a été perturbée par des militants pro-palestiniens. "Yaël casse toi de là", "Israël criminel, Yaël complice", pouvait-on également lire sur les murs de la faculté, visée par des tags hostiles à Israël. Le 6 octobre dernier, la présidente de l'Assemblée nationale avait déclaré qu'il ne "fallait pas désarmer" le pays.