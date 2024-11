Lyon : de la vaisselle de chefs en vente à l'Hôtel de Ville

Ce week-end, les salons prestigieux de l'Hôtel de Ville accueilleront une vente de vaisselle et les ustensiles des plus belles tables de la région, à tout petit prix.

Mettez vos petits plats dans ceux des grands. Ce week-end, les salons de l'Hôtel de Ville accueillent la Vaisselle des chefs, une vente de vaisselle et d'ustensiles des plus grands chefs cuisiniers de la région. Assiettes, verres, couverts, argenterie, vasques à champagne, nappes... Vous pourrez ainsi acquérir une part de l'histoire de leur prestigieuse maison, à tout petit prix.

Cette année, une quinzaine de grandes tables met sa vaisselle à disposition. George Blanc, Paul Bocuse, Eric Pras, le château de Bagnols... Des chefs étoilés ou non ont choisi de participer à la vente, pour léguer une partie de leur histoire. Des assiettes collector exclusives du concours Bocuse d'Or sont même en vente.

Une deuxième vie

Une vente qui s'inscrit dans une démarche éco-responsable. Souvent entreposés dans les remises ou les greniers, ces objets d'art retrouvent alors une deuxième vie. Une partie des bénéfices est également reversée à des associations caritatives.

Pour se faire plaisir, rendez-vous dans les salons de l'Hôtel de Ville de Lyon, ce samedi 9 de 10 à 19 heures et dimanche 10 novembre de 10 à 17 heures. Une vente avec plus de choix le samedi, et des prix encore remisés le dimanche.

