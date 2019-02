Lyon : un nouveau directeur pour les Subsistances

Un nouveau directeur vient d'être nommé pour les Subsistances à Lyon, Stéphane Malfettes succède à Guy Walter.

Après 15 ans à la tête de l'institution, Guy Walter va quitter en avril ses fonctions de directeur des Subsistances à Lyon. Cathy Bouvard, co-directrice prend la tête des Ateliers Médicis à Clichy-sous-Bois.

Ainsi, pour les remplacer, l’association Les Nouvelles Subsistances et la ville de Lyon ont choisi Stéphane Malfettes, ancien responsable de la coordination et de la programmation culturelle du Palais de la Porte Dorée à Paris, depuis 2016. Le monument historique abrite également le Musée National de l'Histoire de l'Immigration. Il était passé auparavant par le Musée du Louvre dont il était le programmateur pour le spectacle vivant.

Âgé de 43 ans, Stéphane Malfettes aura pour mission "de concevoir et de mettre en œuvre des projets artistiques et culturels innovants au croisement du théâtre, de la musique, des arts du cirque, des arts visuels et en lien avec la création numérique", selon la ville de Lyon.