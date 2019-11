Lyon : un marché de Noël très artisanat local et pas "made in China"

Le marché de Noël de Lyon s’est installé Place Carnot, mettant à l’honneur l’artisanat pour un mois. Quels sont les types de produits que l'on peut découvrir lors de cette édition 2019 ?

L’incontournable marché de Noël de la Place Carnot a fêté son grand retour samedi 23 novembre. Pour cette nouvelle édition, la place est une nouvelle fois animée par de nombreux exposants. Les visiteurs peuvent déambuler entre les 120 chalets, tenus par des artisans et producteurs de la région qui font découvrir leurs produits. Le "made in China" se fait rare et rapidement repérable, au profit de produits fabriqués en France.

Les stands de bijoux sont nombreux, en argent, plaqué or, ou encore avec des pierres. Par exemple, on retrouve des bracelets en cuir et argent fabriqués à la main à Arles, en Provence. Pour les adeptes de tote bag, il y a l’Atelier Coton basé dans le 7e arrondissement de Lyon, qui propose des sacs en coton bio, illustrés avec des encres "propres". Le coton provient de leur propre champ en Inde. Autre démarche qui débute à l'autre bout du monde avec une démarche éthique, celle de Capcho, marque proposant des bonnets tricotés au Népal, dans une usine où les femmes sont payées trois fois plus que le salaire national. Côté mode, sacs en liège ou en cuir, mais également des ceintures fabriquées en Camargue complètent le tout.

Les santons d'Aubagne et jeux du Jura

Comme chaque année, les traditionnels santons sont de sortie, à l’image de ceux fabriqués à Aubagne en Provence depuis 1970. Plus loin, ce sont des jeux en bois avec des casse-têtes fabriqués dans le Jura. Et pour ceux qui préfèrent les produits cosmétiques ou ce qui se mange, vous serez servi : parfums et bougies fabriqués en France par la Bastide des Arômes, gel douche de lait d’ânesse en provenance de Saint Cyprien, confitures d’Ardèche, miel et gelée royale d’un apiculteur dans la Drôme, pain d’épice d’Alsace, pâte à tartiner sans gluten et sans huile de palme originaire de Civens dans la Loire, marrons glacés d’Ardèche, et terrines de canard de Saint- Bonnet-le-Froid.

Le marché de Noël, est également l’occasion de faire le plein niveau décorations de sapin, mais également de trouver des idées cadeaux. Plusieurs animations sont prévues jusqu'à fin décembre avec spectacles, fanfares, maquillage, ateliers DIY et rencontre avec le Père Noël.

Du 23 novembre au 24 décembre 2019

Tous les jours de 10h30 à 20h sauf les vendredis et samedis nocturnes jusqu'à 22h. Fête des Lumières : du jeudi 5 décembre au dimanche 8 décembre, horaire de fermeture restreint pour des raisons de sécurité.

Place Carnot, Lyon 2